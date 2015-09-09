《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--大陆恶意挖角台湾高科技人才情况严重，行政院已研拟产创条例新增〞防挖角条款〞，放宽企业可发放限制型股票给具关键影响的特定员工，依取得时每股净值计算所得课税，草案已排入立法院15日开议后首周议程，力拚18日前过关，估税损约30-40亿台币。
--每年10-11月保险局都会试算市场利率，决定明年的保费责任准备金利率，今年保发中心试算结果显示，去年下半年到今年6月债券市场利率并无太大波动，明年保单责准利率建议不调整，若保险局拍板，则今年底即不会出现停售效应，明年大部分保单多数会跟今年差不多。
*经济日报：
--金银五会即将在台举行，金管会昨日核准大陆四大银行之一的中国农业银行 来台设办事处，成为第五家来台设立分支据点的大陆银行。
--立法院下周二开议，立法院程序委员会昨日开会将证所税等相关修法列入当天报告事项，由于国民党、民进党都提出自己的版本，预料证所税将成为立院开议首周的战场。
--去年太阳花学运后，台湾对陆资来台投资条件趋严，相较于其它产业，触及国安及电信的陆资投资案，遭驳回的机率大增。投审会执行秘书张铭斌表示，学运事件后，投审会对陆资审查趋严，但法规没有改变，特别是触及国安及电信方面的投资案，审核更严格。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”