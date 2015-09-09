《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月9日

*工商时报：

--大陆恶意挖角台湾高科技人才情况严重，行政院已研拟产创条例新增〞防挖角条款〞，放宽企业可发放限制型股票给具关键影响的特定员工，依取得时每股净值计算所得课税，草案已排入立法院15日开议后首周议程，力拚18日前过关，估税损约30-40亿台币。

--每年10-11月保险局都会试算市场利率，决定明年的保费责任准备金利率，今年保发中心试算结果显示，去年下半年到今年6月债券市场利率并无太大波动，明年保单责准利率建议不调整，若保险局拍板，则今年底即不会出现停售效应，明年大部分保单多数会跟今年差不多。

*经济日报：

--金银五会即将在台举行，金管会昨日核准大陆四大银行之一的中国农业银行 来台设办事处，成为第五家来台设立分支据点的大陆银行。

--立法院下周二开议，立法院程序委员会昨日开会将证所税等相关修法列入当天报告事项，由于国民党、民进党都提出自己的版本，预料证所税将成为立院开议首周的战场。

--去年太阳花学运后，台湾对陆资来台投资条件趋严，相较于其它产业，触及国安及电信的陆资投资案，遭驳回的机率大增。投审会执行秘书张铭斌表示，学运事件后，投审会对陆资审查趋严，但法规没有改变，特别是触及国安及电信方面的投资案，审核更严格。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。