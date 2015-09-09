《中国重要政经日程》--9月9日

==========================今日重要政经日程==========================

9月9日（周三）

--世界经济论坛新领军者年会暨2015大连夏季达沃斯论坛于9日-11日在大连举行。

*--10：00 国防科工局军品配套与监管司副司长李多奎做客中国政府网，解读新版武器装备科研生产许可目录。

==========================近期重要政经日程==========================

9/10（周四）

*--9：30 “2015《生态城市绿皮书》”新闻发布会在中国社会科学院王府井访问学者公寓会议中心举行。

*--10：00 国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍卫生计生科技发展成果惠及人民群众等工作进展情况。

*--“2015中阿博览会网上丝绸之路论坛”将于10日-11日在宁夏银川举办。本次论坛包括“2015中阿博览会网上丝绸之路”主论坛以及“电子商务暨卫星应用发展”、“新一代云计算”分论坛。

9/13（周日）

*--“中国-东盟信息港论坛”将于13日-14日在广西南宁举办。本次论坛主题是“互联网+海上丝绸之路—合作·互利·共赢”，议题包括跨境电子商务、旅游业合作等。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/20（周日）

--由新金融联盟、阿曼波&哈勒戴联合公司联合举办的“第二届全球租赁业竞争力论坛”于9月20日-22日在天津举行，本次论坛主题为“新变量，新动力，新发展”。

9/22（周二）

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。