《香港报摘》--信报9月9日

**头版头条**

--长和系再现大动作，市场憧憬多时长江基建 与电能实业 合并终于落实。市场猜测下一步重组棋子落在港口，其次是零售业务，明年或把屈臣氏分拆上市。

**其他**

--鹰君 创办人罗鹰石儿子罗启瑞旗下的新福港建设已向港交所 提交上市申请，保荐人为创陞融资。

--叶氏化工 财务总裁何世豪表示，随着人民币贬值，无可避免对下半年业绩带来汇兑损失，该公司的借贷策略将作出调整，改为在内地借钱，并已逐步把人民币兑换成港元。

--金管局指出，银行于2013年8月至今年7月9日规则实施前的中期汇报中，约3.2万宗交易，约相等于期内汇报交易的34%，未能与其他交易匹配，意味着部分银行未能适当地汇报交易。（完）

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