《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月9日

路透香港9月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7502港元 ) 美股道琼工业指数周二收高390.3点，或2.42%，报16,492.68点。因中国股市反弹点燃了全球股市的 升势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 114.580 6.96 43338 8.880 -1.55 中国铝业 8.650 10.76 36588 2.682 1.19 中国移动 59.450 4.46 415965 92.150 0.49 中国人寿 17.160 8.06 180655 26.599 1.72 中石油 76.500 5.75 65329 5.929 0.49 中石化 65.300 7.38 122212 5.061 2.24 汇丰控股 39.070 3.69 2241597 60.560 0.77 中电信 51.530 5.14 18664 3.994 2.40 中国联通 13.310 6.23 151052 10.316 1.53 兖州煤业 4.700 9.05 33409 3.643 0.90 华能国际 42.960 2.26 11107 8.324 1.26 南方航空 31.090 13.22 22834 4.819 1.88 东方航空 25.580 9.83 26899 3.965 0.13 中芯国际 4.480 5.91 18341 0.694 0.64 （完）