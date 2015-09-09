中国经济：实施更有力度财政政策，中央基建投资预算已下达96%--财政部

路透北京9月9日 - 中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

财政部网站刊登新闻稿并称，要加快推广PPP模式，尽快设立中国PPP引导基金；并尽快核定并下达各地债务限额，地方可在债务限额内统筹资金支持重点项目建设。

以下为财政部1-7月积极财政政策实施情况重点数据摘录：

--1-7月财政部加快下达中央对地方转移支付资金，目前已下达全年预算的95%。

--加快下达中央基建投资预算，截至8月31日已下达96%。

--在棚户区改造配套基础设施、城镇污水处理设施配套管网等重点领域，新增中央投资505亿元。

--积极盘活存量资金，初步统计已收回中央部门及单位财政存量资金131亿元，地方收回同级各部门及单位2438亿元。

--截至8月27日，已有34个省份发行地方债共计18,243.3亿元，占今年已下达额度的48%，其中通过公开发行方式发行地方债13,682.4亿元。

以下为财政部下一步财政政策措施建议的要点摘录：

1）实施更有力度的财政政策

--统筹资金推动重大建设项目加快实施，建立盘活存量资金的约束与激励机制，督促各部门和地方加快消化已收回的存量资金，用于发展急需的重点领域。

--加大降税清费力度，将小微企业减半征收所得税标准由年应纳税所得额20万元以内提高到30万元以内，并继续清理涉企收费。

--加快增设口岸免税店，扩大国内消费。

--加快设立国家中小企业发展基金和新兴产业创业投资引导基金。

2）加快推广PPP模式

--尽快设立中国PPP引导基金，并抓紧制订PPP项目财政管理办法，印发物有所值评价指引，研究出台“以奖代补”措施。

--严格筛选新一批适宜采用PPP模式的项目，着力推动形成能复制、可推广的案例。

3）进一步规范地方政府债务管理

--指导地方做好已下达额度债券发行工作，完善地方债券市场的发行定价机制。

--尽快核定并下达各地债务限额，地方可在债务限额内统筹资金支持重点项目建设。

--支持加大地方融资力度，确保棚改等在建项目后续融资，保障基础设施投入资金来源。

4）深入推进财税体制改革

--制订出台全面推进预算公开工作意见、中央国有资本经营预算管理办法及配套政策，继续推进中期财政规划管理、盘活财政存量资金等工作，逐步扩大政府购买服务范围和规模。

--加快税制改革，适时推进营改增试点，推进消费税改革，研究全面实施资源税费改革方案，研究个人所得税改革方案。

--研究提出理顺中央与地方事权和支出责任划分的指导意见。

--开展国有资本运营公司和投资公司试点。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)