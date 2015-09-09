美国金融：中国公民将支付277万美元，就涉嫌内幕交易与SEC达成和解

SEC称，Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城同意购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股 将向58同城投资4亿美元的消息于4月爆出前，购买了58同城买权，并藉此获利逾200万美元。

该消息的宣布推动58同城股价暴涨34%至67.87美元，为该股2013年10月在纽约证交所上市以来触及的最高水平。

SEC称，Xia是Chinastone Capital Management的一名董事，他和一些经常应邀参与58同城这类交易的个人有关联，因此可能认识有内幕消息的人。

SEC并指出，Hu似乎与香港一家大型投行的人员有关系，该投行曾协助腾讯处理金融事务。

SEC今年4月向法院提起民事诉讼。一名联邦法官不久后宣布冻结Xia和Hu在美国经纪账户中的资产。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)