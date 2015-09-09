美国金融：中国公民将支付277万美元，就涉嫌内幕交易与SEC达成和解

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
SEC称，Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城同意购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股 将向58同城投资4亿美元的消息于4月爆出前，购买了58同城买权，并藉此获利逾200万美元。
该消息的宣布推动58同城股价暴涨34%至67.87美元，为该股2013年10月在纽约证交所上市以来触及的最高水平。
SEC称，Xia是Chinastone Capital Management的一名董事，他和一些经常应邀参与58同城这类交易的个人有关联，因此可能认识有内幕消息的人。
SEC并指出，Hu似乎与香港一家大型投行的人员有关系，该投行曾协助腾讯处理金融事务。
SEC今年4月向法院提起民事诉讼。一名联邦法官不久后宣布冻结Xia和Hu在美国经纪账户中的资产。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”