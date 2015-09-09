中国个股：柳钢股份称母公司退出广西钢铁，与武钢联盟七年后生变

路透上海9月9日 - 中国大型钢企--柳州钢铁股份有限公司 周三公告称，控股股东广西柳州钢铁（集团）公司将退出广西钢铁集团公司。这意味着柳钢集团及广西国资委与武钢集团在联盟七年后出现变数。

公告显示，广西钢铁的股东大会已通过调整公司股权结构的议案，广西国资委从广西钢铁全部减资，柳钢集团退出广西钢铁，广西钢铁成为武钢集团的全资子公司，注册资本由现有468.37亿元人民币调减为80亿元。

柳钢集团持有柳钢股份82.51%股份。公告强调，目前柳钢股份生产经营一切正常。

2008年广西国资委与武钢集团签署重组合同，广西钢铁集团股东包括武钢集团和广西国资委，各持80%和20%股权，武钢集团以现金出资，广西国资委以持有柳钢集团的全部净资产出资。

当年，武钢与柳钢的联姻，被外界视为武钢投资建设广西防城港大型钢铁项目的必要一环，防城港项目最早由柳钢提出。防城港项目已于2012年5月开工，总投资逾600亿元，按年产能千万吨规模规划。