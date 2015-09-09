中国个股：柳钢股份称母公司退出广西钢铁，与武钢联盟七年后生变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月9日 - 中国大型钢企--柳州钢铁股份有限公司 周三公告称，控股股东广西柳州钢铁（集团）公司将退出广西钢铁集团公司。这意味着柳钢集团及广西国资委与武钢集团在联盟七年后出现变数。
公告显示，广西钢铁的股东大会已通过调整公司股权结构的议案，广西国资委从广西钢铁全部减资，柳钢集团退出广西钢铁，广西钢铁成为武钢集团的全资子公司，注册资本由现有468.37亿元人民币调减为80亿元。
柳钢集团持有柳钢股份82.51%股份。公告强调，目前柳钢股份生产经营一切正常。
2008年广西国资委与武钢集团签署重组合同，广西钢铁集团股东包括武钢集团和广西国资委，各持80%和20%股权，武钢集团以现金出资，广西国资委以持有柳钢集团的全部净资产出资。
当年，武钢与柳钢的联姻，被外界视为武钢投资建设广西防城港大型钢铁项目的必要一环，防城港项目最早由柳钢提出。防城港项目已于2012年5月开工，总投资逾600亿元，按年产能千万吨规模规划。
柳钢股份自6月中旬起持续停牌，因筹划重大资产重组。上一交易日该股报7.2元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”