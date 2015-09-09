中国个股：东方集团拟定增募资87亿元，主要用于土地开发

路透上海9月9日 - 中国东方集团 周二稍晚披露定向增发方案，拟向包括实际控制人控制的东方投控在内的特定对象，以8.77元/股的价格，非公开发行A股股票不超过99,600万股，募集资金总额不超过87.35亿元。

公告显示，本次募集资金扣除发行费用后，其中18.60亿元用于收购国开东方股权；其余主要用于土地开发项目。

具体来看，募集资金土地开发项目使用情况包括：13.50亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区B地块土地一级开发项目；12.20亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区C地块土地一级开发项目；21.80亿元用于丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目；20.00亿元用于偿还公司和子公司银行及其他机构借款。

“新型城镇化为房地产企业带来了难得的市场机遇，公司计划通过本次非公开发行募集资金控股国开东方，从而加大对新型城镇化开发产业的投入，抓住历史发展机遇，打造主营业务新的盈利增长点，以优化上市公司盈利结构，为股东创造更大的投资回报，”公司并解释称。

东方集团主营业务为粮油购销，经过多年的行业经营和市场深耕，公司目前已在现代农业、新型城镇化开发产业、金融业、港口交通业、信息产业等行业领域形成了一定的规模和实力。

东方集团7月底因筹划非公开发行股票事项宣布停牌，今日将复牌交易，上一交易日收报9.99元。

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