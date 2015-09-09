全球金市：美元偏弱推动金价小涨，持于三周低点上方

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上周五的美国非农就业报告未能就美联储近10年来首次升息的时间提供明确线索。
市场目前关注美联储在9月16-17日召开的下次政策会议。
美联储的升息前景今年一直拖累金价。
据英国金融时报周二版报导，世界银行首席经济学家在接受该报采访时说，美联储应该推迟升息，直至全球经济变得更加稳定。
分析师表示，尽管近来围绕中国经济的担忧导致股市走软，但黄金也未因避险资产身份而受到投资者的热烈追捧，这表明除了美国货币政策之外，黄金难以找到其他线索。
南非采矿行业、工会和政府提倡将铂金作为央行储备资产，希望借此提振铂金价格，但让铂金取得像黄金那样的金融地位将困难重重。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英；审校 张若琪/王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”