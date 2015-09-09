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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 08:57 BJT

全球金市：美元偏弱推动金价小涨，持于三周低点上方

上周五的美国非农就业报告未能就美联储近10年来首次升息的时间提供明确线索。

市场目前关注美联储在9月16-17日召开的下次政策会议。

美联储的升息前景今年一直拖累金价。

据英国金融时报周二版报导，世界银行首席经济学家在接受该报采访时说，美联储应该推迟升息，直至全球经济变得更加稳定。

分析师表示，尽管近来围绕中国经济的担忧导致股市走软，但黄金也未因避险资产身份而受到投资者的热烈追捧，这表明除了美国货币政策之外，黄金难以找到其他线索。

南非采矿行业、工会和政府提倡将铂金作为央行储备资产，希望借此提振铂金价格，但让铂金取得像黄金那样的金融地位将困难重重。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英；审校 张若琪/王颖)

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