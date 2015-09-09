《交易视点》台债等待下周变数厘清，区间中性看待---元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾出口数据一如预期差劲，普遍认为台湾下半年景气不易出现明显回升，在殖利率出现大跌之后，昨日10年期公债得标利率也反映出市场对于目前殖利率价位抱持观望态度，追价意愿谨慎，等待下周变数厘清，以区间中性看待。
预计本周10年券104/12期 殖利率成交区间在1.10%-1.20%，五年券104/9期 则在0.68%-0.78%。
目前市场气氛虽较先前股市大幅下跌时的恐慌情绪来得好些，但是对于中国经济放缓程度，及外汇存底快速减少来干预汇市的作法，仍值得观察其后续发展；在新兴市场方面，资金不断外流危及国家实体经济发展，使得体质相对薄弱的国家面对市场动荡较易发生危机。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”