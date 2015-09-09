《交易视点》台债等待下周变数厘清，区间中性看待---元大宝来证

路透台北9月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾出口数据一如预期差劲，普遍认为台湾下半年景气不易出现明显回升，在殖利率出现大跌之后，昨日10年期公债得标利率也反映出市场对于目前殖利率价位抱持观望态度，追价意愿谨慎，等待下周变数厘清，以区间中性看待。

预计本周10年券104/12期 殖利率成交区间在1.10%-1.20%，五年券104/9期 则在0.68%-0.78%。

目前市场气氛虽较先前股市大幅下跌时的恐慌情绪来得好些，但是对于中国经济放缓程度，及外汇存底快速减少来干预汇市的作法，仍值得观察其后续发展；在新兴市场方面，资金不断外流危及国家实体经济发展，使得体质相对薄弱的国家面对市场动荡较易发生危机。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)