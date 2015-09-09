澳新汇市：澳元和新西兰元续涨，受中国股市跳涨提振

新西兰元兑美元 升0.6%至0.6380，脱离本周稍早所及两周低点0.6244。

分析师称，如果中国股市周三持续反弹，澳元和新西兰元将延续修正式上扬走势。

“中国股市强劲反弹，实际上提振了风险偏好，若今日涨势持续，澳元有望反弹向0.7200，新西兰元则可能涨至接近0.6500，”新西兰国民银行外汇策略师Raiko Shareef说。

澳元上日跳涨1.6%，因当日数据显示国内企业现况好转，提振澳元，有观点认为澳洲在从矿业疲态中缓慢复苏。

新西兰元上涨。外界普遍预期新西兰央行本周四将降息25个基点，并暗示它可能会先等一系列降息对经济发挥影响后，再考虑采取更多货币宽松措施。

一些市场人士认为，如果新西兰央行暗示其10月的下次会议停止降息，新西兰元可能升向0.6500.

但有人说，升向该水位将激励卖压，因一些市场人士预期，今年底前新西兰元将跌向0.6000。(完)

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