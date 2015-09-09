《香港报摘》--其他报纸重要消息9月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--高盛发表报告指，中国“国家队”自6月以来已斥资1.5万亿元人民币买入A股，单是8月已投入6,000亿元。
**星岛日报**
--中国交通建设 执行董事兼首席财务官傅俊元表示，下半年新增合同会较上半年有所增长，尤其是铁路及PPP(公私合营)项目，并有信心完成全年6,500亿元人民币新增合同目标。
**苹果日报**
--长江基建 与电能实业 合并而派特别股息，长和 因此收近100亿港元特别股息及账面录10亿港元收益，回笼可为未来两项大型的电讯收购做好准备，明显是大赢家。
**东方日报**
--碧桂园 今年首八个月录得合同销售金额约713.8亿元人民币，按年微跌1.55%；雅居乐 同期合同销售266亿元微升0.22。
**文汇报**
--评级机构惠誉确定，香港长期外币及本币发行人违约评级(IDRS)为AA+，展望稳定，并指香港经济具弹性、收入水平高、政策框架可靠，以及公共及对外的财政强劲，惟其评级却受制于对中国金融及企业领域的开放。（完）
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(整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”