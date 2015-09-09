《香港报摘》--其他报纸重要消息9月9日

**明报**

--高盛发表报告指，中国“国家队”自6月以来已斥资1.5万亿元人民币买入A股，单是8月已投入6,000亿元。

**星岛日报**

--中国交通建设 执行董事兼首席财务官傅俊元表示，下半年新增合同会较上半年有所增长，尤其是铁路及PPP(公私合营)项目，并有信心完成全年6,500亿元人民币新增合同目标。

**苹果日报**

--长江基建 与电能实业 合并而派特别股息，长和 因此收近100亿港元特别股息及账面录10亿港元收益，回笼可为未来两项大型的电讯收购做好准备，明显是大赢家。

**东方日报**

--碧桂园 今年首八个月录得合同销售金额约713.8亿元人民币，按年微跌1.55%；雅居乐 同期合同销售266亿元微升0.22。

**文汇报**

--评级机构惠誉确定，香港长期外币及本币发行人违约评级(IDRS)为AA+，展望稳定，并指香港经济具弹性、收入水平高、政策框架可靠，以及公共及对外的财政强劲，惟其评级却受制于对中国金融及企业领域的开放。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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