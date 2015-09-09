《交易视点》投资盘未习惯低利率，台债料中性整理--群益金鼎证券

路透台北9月9日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，上日的标债结果利率较市场预期高，投标倍数与银行业得标比重低，显示近期偏低的利率水准未受投资盘青睐，104/12与104/5两期十年公债的利差收敛至4基点。这结果显示了投资盘尚未习惯低利率，加上股市近期较稳，短线大幅往下不易，但景气不佳与降息预期仍支撑债市，行情预期中性整理。五年券104/9期 和十年券104/12期 区间各在0.73-0.80%、和1.13-1.20%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)