《交易视点》投资盘未习惯低利率，台债料中性整理--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月9日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，上日的标债结果利率较市场预期高，投标倍数与银行业得标比重低，显示近期偏低的利率水准未受投资盘青睐，104/12与104/5两期十年公债的利差收敛至4基点。这结果显示了投资盘尚未习惯低利率，加上股市近期较稳，短线大幅往下不易，但景气不佳与降息预期仍支撑债市，行情预期中性整理。五年券104/9期 和十年券104/12期 区间各在0.73-0.80%、和1.13-1.20%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”