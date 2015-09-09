《汇市简讯》美元/日圆突破200小时移动均线，但缺乏跟进买兴

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆亚洲早盘遇买兴支撑，受日股日经指数大涨支撑
* 已突破200小时移动均线切入位120.15日圆，目前为止最高涨至120.29，但是没有追价买盘
* 有23.2亿美元行权价在120日圆的期权到期，可能会给汇价造成拉回压力？
* 分时图一目均衡转换线陡峭向上，目前位于120日圆，构成首道支撑
* 100小时移动均线切入位119.63有更强支撑
* 一目均衡基准线120.71、200日移动均线切入位120.82分别仍存在较大阻力
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”