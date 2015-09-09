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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 08:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆突破200小时移动均线，但缺乏跟进买兴

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* 美元/日圆亚洲早盘遇买兴支撑，受日股日经指数大涨支撑

* 已突破200小时移动均线切入位120.15日圆，目前为止最高涨至120.29，但是没有追价买盘

* 有23.2亿美元行权价在120日圆的期权到期，可能会给汇价造成拉回压力？

* 分时图一目均衡转换线陡峭向上，目前位于120日圆，构成首道支撑

* 100小时移动均线切入位119.63有更强支撑

* 一目均衡基准线120.71、200日移动均线切入位120.82分别仍存在较大阻力

(完)

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