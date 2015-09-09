《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日

--继7月营收净利双降以来，8月上市券商整体经营业绩环比再下一个台阶，24家上市券商母公司8月营收环比下降35.82%；净利润合计67.9亿元人民币，环比降41.62%。机构认为，大盘去杠杆行情持续推进，短期券商经营难言乐观，预计三季度业绩仍将继续探底。

--在齐鲁证券率先向信托公司发出即将清理配资账户的告知函之后，包括中航证券、银河证券、西南证券 等亦有跟进举动。不过多数券商目前仍处观望之中，因为彻底清理配资账户将引发违约，这是所有机构都不愿面对的。(完)