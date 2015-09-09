《汇市简讯》澳元/日圆展现韧性，无视于澳洲消费者信心指数走弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/日圆早盘上涨0.7%，海外市场乐观气息弥漫至亚洲
* 澳洲9月WESTPAC-MI消费者信心指数下降，对市场影响不大
* 澳洲央行副总裁洛威将于0200 GMT在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)的活动上发表讲话
* 20日波林格区间，五日、10日及20日均线均指向下行趋势
* 稍早低点83.97及上周四高位85.10，为初步支撑/阻力位
* 图表：link.reuters.com/vuw55w (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”