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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 08:59 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆展现韧性，无视于澳洲消费者信心指数走弱

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* 澳元/日圆早盘上涨0.7%，海外市场乐观气息弥漫至亚洲

* 澳洲9月WESTPAC-MI消费者信心指数下降，对市场影响不大

* 澳洲央行副总裁洛威将于0200 GMT在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)的活动上发表讲话

* 20日波林格区间，五日、10日及20日均线均指向下行趋势

* 稍早低点83.97及上周四高位85.10，为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/vuw55w (完)

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