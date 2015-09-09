美国个股：伯克希尔董事长巴菲特称，第三季增持了IBM的股票--CNBC

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约9月8日 - 伯克希尔哈撒韦 的执行长兼董事长巴菲特周二向CNBC电视频道表示，他在第三季增持了国际商业机器公司(IBM) 的股权。
“我们在第一季购买了IBM的股票，正常情况下我不会告诉你们，但我们在第三季又买了一些，”巴菲特向CNBC表示。
截止6月30日，巴菲特麾下的伯克希尔持有IBM超过8%的股权。受整体股市波动影响，IBM在截止上周五的第三季累计下跌近12%，周二收盘涨2.46%至147.23美元。
巴菲特还表示，美国经济虽然算不上“高速”增长，但依然处在过去六年每年增长2%或略高的轨道上。他还说，他要“小心一点”，不能对季度经济数据太过兴奋。
巴菲特还说，在同意斥资逾320亿美元收购Precision Castparts后，伯克希尔仍持有充足的现金，该公司手头的现金永远不会少于200亿美元。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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