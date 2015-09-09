金属期市：伦铜守住涨幅，市场押注中国将祭出更多刺激举措

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所期铜 于隔夜盘大涨3.8%至每吨40,880元人民币，并一度触及两个月高位41,110元人民币。
中国8月进口大幅下挫，引发对于该国经济体质及其对全球增长影响的疑虑。
中国国家发改委批复两个铁路项目，项目总投资接近700亿元人民币 ，这是中国加紧基础设施建设项目以促增长的最新举措。
秘鲁矿商Minsur称，其位于巴西的Pitinga锡矿紧急修复工程，将使该矿未来9-12月产能减少33%。
美铝 周二宣布，将重启自2009年起即闲置的德州Texarkana铸造厂，以满足汽车业铝板日增的需求。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张若琪 审校 于春红/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”