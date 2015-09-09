金属期市：伦铜守住涨幅，市场押注中国将祭出更多刺激举措

上海期交所期铜 于隔夜盘大涨3.8%至每吨40,880元人民币，并一度触及两个月高位41,110元人民币。

中国8月进口大幅下挫，引发对于该国经济体质及其对全球增长影响的疑虑。

中国国家发改委批复两个铁路项目，项目总投资接近700亿元人民币 ，这是中国加紧基础设施建设项目以促增长的最新举措。

秘鲁矿商Minsur称，其位于巴西的Pitinga锡矿紧急修复工程，将使该矿未来9-12月产能减少33%。

美铝 周二宣布，将重启自2009年起即闲置的德州Texarkana铸造厂，以满足汽车业铝板日增的需求。(完)

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