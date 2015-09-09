港报社评：严重虐童为何能蒙混数月？--星岛日报9月9日

七岁女童十个月前由内地来港与父母团聚，岂料不但享受不到家庭温暖，反而展开地狱生涯。这宗人间惨剧到她晕倒送院险成植物人才揭发，显示本港在保护儿童免受虐待方面，亟须加强警觉。 女童今年七月由母亲送去医院急症室时，满身疥癣，伤痕累累，严重营养不良，虚弱得只有眼球会对外反应，体重比同龄正常发育小童轻两成半，令人想起受虐印尼女佣Erwiana的苦况。比印佣更惨的是，受虐女童年仅七岁，而涉嫌虐待她的，竟然是她的至亲。 警方日前拘捕了她的亲生父母，以及与她同母异父的两个十五岁孪生姊姊，三母女还涉嫌撒谎误导警员，现时女童姊弟四人全交由社会福利署照顾。

发生事故的综援家庭，除了父亲，全部是从内地来港的移民，当中女童和六岁弟弟在去年十一月才来港。究竟是父母两姊同向她施虐，还是大人施虐其他人为怕失去依靠和居港权利而哑忍及蒙骗外界，有待警方进一步调查。 由于事件涉及长时间的刻意严重虐待，当局调查后须严惩施虐者。各方更须从女童的不幸经历中吸取教训，检讨现行的保护儿童机制和落实情况，避免再有类似惨痛事件发生。 受虐女童年仅七岁又人生路不熟，莫说求助无门，根本就不懂求救。在她居港的十个月期间，有两个机会可以帮助她及早脱离苦海，可惜都错过了。 其一是今年四月她到幼稚园上学，教师发现她双脚有伤痕，向家长查询，母亲翌日即藉词替她办手续退学。如果校方警觉性高一点，觉得这个母亲的做法可疑，即使女童离校仍向当局举报跟进，有助及早发现女童所处的困境，将她救出苦海。

其二是负责跟进这个家庭的志愿机构综合家庭服务中心，在两年前已经开始透过会面和家访，跟进这个家庭个案，最近一次会晤在今年六月，却都发现不到问题，没有识破这家人的掩饰。这家人不惜放弃女童的一份综援，讹称女童已离港交由内地亲友照顾，但是，两个姊姊已经十五岁，父母皆领综援，不必出外工作，剩下七岁女童和六岁弟弟，怎会无暇照顾？以香港如此好的福利和教育制度，反而送女童回乡，不令人觉得奇怪吗？ 本港发生过各式各样虐待和疏忽照顾儿童的案件，四年多前甚至有母亲觉得丈夫北上寻欢，抛下三名一岁至九岁的子女在家自己去澳门赌博解愁，丈夫回港后又不顾子女而追去澳门寻妻，学校发觉子女缺课向社署举报，社署派员家访揭发几个小朋友在家捱饿。由此可见，本港有一套可以发挥效用的保护儿童机制。 今次怀疑长期恶意施虐到如此严重地步的案件，这套机制却发挥不到应有的效用，当局需要找出漏洞所在，确保儿童在安全的环境下成长

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