国际油市：原油价格在低位持稳，供应过剩压力仍然存在

0110GMT，布兰特原油期货 报每桶49.52美元，与上日结算价持平；上日上涨4%，受股市反弹提振。美国原油期货 再度小幅下跌，下跌2美分至每桶45.92美元，延续周二的跌势。

最近几日布兰特和美国油价走势出现分歧，从而使布兰特原油较美国原油溢价脱离1月低点，目前回升至每桶超过3.50美元的水平。

“由于美国夏季驾车出行季结束暗示需求将下降，美国原油价格表现落后，”澳新银行周三表示。

该行表示，整体而言，“大宗商品价格的波动性依然很高，在季节性需求走软的不利条件下，市场试图建立新的基准。”

供应方面，市场近来猜测，一些产油国可能愿意协同减产以支撑油价，但俄罗斯和墨西哥本周均表示，他们不会减产，这给上述猜测当头一棒。

为了将竞争对手，尤其是美国页岩油生产商挤出市场，石油输出国组织(OPEC)目前原油产量接近纪录高位。美国页岩油生产商到目前为止经受住了油价大跌的打击，仍在开采石油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻