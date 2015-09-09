港报社评：解剖虐童个案，研究适切介入--文汇报9月9日

日前香港发生一名7岁女童疑被父母长期虐待案件，该女童因捱饿而严重营养不良，体重仅得15公斤，身上还有多处伤痕，惨不忍睹。社会福利署表示，一直有跟进有关家庭的个案。不过，既然早有跟进，为什么未能及时发现该女童被长期虐待的惨况，直到女童到医院求诊时才被医生发现异常，社署和负责的社会福利机构至今没有作出明确交代。有关方面应就此深入调查，并向公众公开相关情况。同时，政府相关部门也应以此为鉴，全面检讨各区综合家庭服务中心的工作程序，包括认真研究对问题家庭的适切介入与支援，并加强前线员工的责任心和专业素质，对可能出现虐童行为的家庭切实加强关注及辅导。另外，还要研究加重对虐童行为的刑罚，尽一切可能避免同类事件发生。

香港多数家庭总体上和谐和睦，但由于种种原因，也有少数问题家庭，存在严重的家庭暴力及虐待儿童问题。香港每年都发现有近千个虐童的新个案，日前在荃湾区揭发的涉嫌严重虐待儿童事件，就是其中一个典型的例子。据香港防止虐待儿童会公布的资料显示，这些个案多为儿童身体被虐待、疏忽照顾等，其它包括性侵犯、心理虐待、多种虐待等，施虐者大多都是儿童的亲人，例如父母、兄长和姐妹等亲属。儿童本应是每个家庭的宝贝和未来的希望，理应受到最好的保护和照顾，让他们能够健康成长，虐待儿童是天理不容的行为，必须予以遏止。保护幼童，不仅是所有家长的天职，也应是政府的重要职责。

从上述个案看，由于该家庭领取综援，社会福利署设在该区的综合家庭服务中心自2013年7月起开始跟进，并就经济、房屋及婚姻等问题，多次与女童父母透过会面及家访提供福利及辅导服务，最近一次会面还在今年6月，但有关社工只是见了父母，并没有见到该女童。虽然这个家庭过往并无家暴或虐儿记录，亦未有透露有照顾儿童的问题，有关社工没有能够透过会面和家访，及时发现这个家庭的一个女童被长期虐待，这不能不说是一个疏漏。是社署家庭服务的程序不够周密，还是有关人员的主动精神和责任心不足，或是专业素养不够，这些都是公众高度关注的问题，社署有必要展开深入的调查并采取必要的补救措施，实在不宜简单归咎于该家庭没有透露就了事。因为，发生虐童的家庭，基本不可能主动向外界透露，许多虐儿个案都要靠外部因素而揭露。因此，对受助家庭的儿童状况的关注和适当介入，应该提上社福管理和服务机构的检讨日程。

鉴于一些虐儿家庭普遍存在着重男轻女等错误的观念，甚至不知虐儿及家庭暴力都是违法行为，政府有关部门和相关社会团体需要加强这方面的宣传教育，要全面普及这些法律知识。另外，还应该研究加重对虐儿及家庭暴力的刑罚，以增加阻吓作用。总之，虐儿和家庭暴力的存在，与香港这个法治和文明的社会很不相称，政府需要高度重视并采取全面的措施，保护儿童，遏止家暴。

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