港报社评：市民真实意愿不容扭曲，必须堵塞选民登记漏洞--明报9月9日

法庭开始处理临时选民登记册的怀疑不正常情况，裁判官裁定部分上诉成立，下令警方跟进。法庭两日来的处理，显示登记异常个案有不同情况，现在还不能确定是否与种票有关。不过，事态反映选举事务处的抽查把关职能，有必要加强。选举廉洁，才不会扭曲市民真实意愿，社会才有可能公平合理。因此，政府应该全面检讨选民登记制度和堵塞漏洞，消除可能被用作种票和牟取不当政治利益的空间。

去月，《明报》「侦查报道」接连揭露选民登记册一些异常情况，多个党派跟进，翻查部分选区的选民登记，发现有可疑个案而向选举事务处递交反对通知书，涉及约1500个登记地址。区议会选举在两个月后举行，由于选区细小，候选人只要得到一千数百票就可当选，可说是每票必争。若别有用心者以不正当手段寻求胜选，选民登记制度又有漏洞，就会提供种票诱因和可操作空间。

今年各党派争相挑出登记册怀疑选民地址，俨然视为拉票或攻击对手的手段；选战提前开打了，说明选民登记在选举是兵家必争之地，谁掌握更多选民，就有更大机会夺得议席。由于事关选情，有政党中人采取「宁滥毋纵」策略举报，结果使无辜市民无端端要到法庭出庭聆讯。那些滋扰了市民的政党中人，或许要付出政治代价，却同时折射出区议会选举竞逐之激烈。

两日来获法庭接纳的上诉，包括有院舍院友确认从未填写过选民登记表格；有院友已经丧失精神行为能力，亲友怀疑其资料被盗用登记；或是一些地址证实无人居住，却有登记选民等。这类异常情况可能涉及刑事责任，较容易察觉。另有一些个案较隐蔽，若非今次在法庭暴露出来，当事人很难发现。这类个案是有选民「被搬家」，包括有现任区议员「受害」。

操作改选民地址的人，显然志不在这一票，而是使竞选对手少了这一票。至于「被搬家」的区议员，已知有两宗：一宗在元朗、一宗在荃湾；两名区议员都被人更改了选民登记资料，幸好及早发觉，否则对他们在当区寻求连任，肯定影响甚大。这类「被搬家」个案，不应寄望选民闲着无事查阅自己的登记资料，因此不知道还有多少未被发现。其实选举事务处设有「选民资料网上查阅系统」，可供选民核实住址与选区，只要输入简单个人资料，就可以看到自己在选民登记册的资料是否正确，政府应该加强宣传，促使市民更关心和核实自己的选民资料。

选举事务处一直强调以严谨程序处理每个选民登记申请，确保申请者符合登记资格，以及选民登记册所载资料准确；不过，传媒或政党中人稍为查阅就发现不少异常情况，反映选举事务处的工作有很大改善空间。事实上，今年区选的已登记选民369万人，净增约18.2万人，显示各党派都在大力推动选民登记工作，以壮大支持者阵容。另外，今次被选举事务处撤销登记的选民有4.7万人，较上一届6万人为少，而且是2003年以来的最低数字。撤销登记持续下跌，若是种票减少所致，自属理想；若是种票操作更隐密、更娴熟、更狡猾的结果，则是事态更恶化，而选举事务处未能察觉发现，值得关注。

另外，今年选民登记资料的异常情况，其中一个特色是虚假，例如一些登记的地址，根本没有那么高的楼层，没有那么多的门牌单位，或属早已空置的房屋，都有「选民」登记作为地址。屋宇楼层、座数、单位等资料，屋宇署、房屋署与差饷物业估价署应该有全部纪录，透过电脑核查就一目了然；若选举事务处利用这些现成资料查核，会效率高和收效大。

公平选举是本港的核心价值，若纵容种票操作，扭曲选举结果，则不仅未能反映选民真正选择，而是会使市民对选举制度失去信心，届时香港除了加速沉沦，更为社会不稳定埋下重大隐患。政制及内地事务局长谭志源表示政府会在区议会选举之后，与立法会商讨是否有修例空间。期望政府勿停留在探讨阶段，而是切实推动修改法例堵塞漏洞。

从选民登记和投票规定着手，政府有4点应该做：一是新登记选民或选民更改住址，必须出示证明；二是已经登记的约369万名选民，当局应该加派人手，增加抽查密度；三是强化宣传，让选民知道登记正确住址的重要，争取市民配合，压缩别有用心者的种票空间；四是一些人在选民登记弄虚作假，与投票时毋须出示投票通知书有关，既然这是一个明显漏洞，则日后投票就应该规定选民必须出示投票通知书；只要加强宣传，相信选民不难认同和适应。做到这4点，相信基本上可以堵塞目前已知的漏洞。

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