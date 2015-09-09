美国个股：雅虎免税剥离阿里巴巴持股的期望可能落空

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月8日 - 雅虎计划中期待从剥离阿里巴巴 持股所得的230亿美元可能得缴纳税金了。这对雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)公司转变策略的一大关键要素颇为不利。
雅虎周二表示美国国税局(IRS)已否决该公司的请求。雅虎曾请求国税局裁定分拆阿里巴巴持股一事是否可以免税。
消息宣布后，雅虎股价重挫多达15.8%，但在盘后交易时段缩减跌幅，下跌约3%。
尽管国税局否决了请求，雅虎称国税局尚未确定这项交易应该课税。根据监管文件，雅虎称将评估包括继续分拆程序等在内的选项。
这项分拆计划倍受投资者关注，认为此举将可释放公司价值。雅虎股东认为公司剥离阿里巴巴持股，能使双方公司的价值得到提升。前提是这项分拆不会因售股而产生税负。
免税剥离交易若出现任何阻碍，将给梅耶尔带来更多压力，她所致力的改变策略对公司增长没有起到太大作用。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”