美国个股：雅虎免税剥离阿里巴巴持股的期望可能落空

路透9月8日 - 雅虎计划中期待从剥离阿里巴巴 持股所得的230亿美元可能得缴纳税金了。这对雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)公司转变策略的一大关键要素颇为不利。

雅虎周二表示美国国税局(IRS)已否决该公司的请求。雅虎曾请求国税局裁定分拆阿里巴巴持股一事是否可以免税。

消息宣布后，雅虎股价重挫多达15.8%，但在盘后交易时段缩减跌幅，下跌约3%。

尽管国税局否决了请求，雅虎称国税局尚未确定这项交易应该课税。根据监管文件，雅虎称将评估包括继续分拆程序等在内的选项。

这项分拆计划倍受投资者关注，认为此举将可释放公司价值。雅虎股东认为公司剥离阿里巴巴持股，能使双方公司的价值得到提升。前提是这项分拆不会因售股而产生税负。