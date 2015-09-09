澳洲数据：统计局调整人口数据基准，7月失业率修正后仍为6.3%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月9日 - 澳洲统计局周三公布了就业数据修正值，以采用最新人口估值。
统计局每季度进行一次这样的操作，以保证数据采用最新的人口数据。截至2015年7月(含)的就业数据会受到影响。澳洲8月就业数据周四将公布。
澳洲7月失业率仍为6.3%，但修正后的就业人数增幅为37,900，初值为38,500。详情请参见澳洲统计局网站www.abs.gov.au。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”