港报社评：逆思考分析特朗普现象--信报9月9日

由地产和赌业大亨变作美国共和党总统参选人的特朗普（Donald Trump）（图），最近又有麻烦了，数百名曾入读其创办的特朗普大学（Trump University）的学生，集体入禀纽约法院，控告该校诱骗学生报读昂贵却无用的「致富课程」，金钱损失不菲。学生怒斥特朗普言而无信，原以为此君会亲临课室阐述发财之道，结果只能和他的人形纸板合照。学生不忿受骗于「野鸡大学」，认为特朗普不应该出任总统。

尽管陷入诚信危机，竟然又无损特朗普的参选声势。最新的九月民意调查显示，特朗普的支持率上升七个百分点至两成八，依然在共和党内高踞榜首，先前排第二位的对手杰布布殊（Jeb Bush）则民望下滑，屈居第四。尤其让人感到惊讶的是，假如特朗普代表共和党参选，而民主党的候选人是前国务卿希拉莉，民意调查显示前者压倒后者。

美国下任总统将会是口没遮拦的特朗普吗？这原本是被视作天大笑话的愚蠢问题，如今经过一连串「政治马戏」（Political Circus），一众有意参选之士施展浑身解数吸引眼球，笑话可能仍然是笑话，但愚蠢成分已经愈来愈少，毕竟异军突起的「特朗普现象」（Trump Factor）方兴未艾，评论家们开始认真看待这位有钱就任性的参选人。

是的，特朗普的优势是富有，钱多到足以毋须筹募竞选经费，而且随时搭乘私人直升机从天而降与民众见面，这一点是他受欢迎的元素之一，因为选民厌恶长期盘踞美国政坛的「金权政治」，不愿意再见到政客沦为富豪藉着巨额捐献而操控的傀儡。特朗普另一卖点恰恰是失灵大炮似的口不择言，充满颠覆性的独特政见尽管政治不正确，得罪人多，称呼人少，甚至有种族歧视和性别歧视之嫌，然而看在选民眼里，他却是比「伪君子」更可爱的「真小人」。

若要分析耐人寻味的特朗普现象，不妨从逆思考的角度衡量，选民并非真心诚意欢迎这样一名毫无从政经验的生意人，只不过痛恨传统政客罢了。举一个例子，香港近来有一股撑Uber的热潮，民众对于警方高调拘捕「非法载客取酬」的Uber司机深感不满，然而手机召车软件公司确实受到爱戴吗？不见得，声称撑Uber的人，未必一定是用家，他们只不过藉着撑Uber来宣泄情绪，因为传统的士服务欠佳，令乘客憋了一肚子气，难得有竞争对手出现，于是Uber忽然之间赢得民心，不管其经营模式是非法还是合法。同样地，在如今两极化的政治环境，所谓「撑某某」，其实可以解读为讨厌某某的对头人。

距离美国大选尚有一年时间，无从估计特朗普的人气是否可以持续下去，个中变数很多，选民宣泄情绪过后会否回归理性是其一，此外则是民主党的党内选举情况。目前而言，希拉莉是民主党的顶头大热，问题是她「私器公用」的电邮风波有机会恶化，万一该党认为有必要另觅贤能，希拉莉也许会重蹈二○○八年的覆辙，跨不过党内选举的门槛。

近日有风声传出，继现任副总统拜登（Joe Biden）正考虑参选的可行性之后，民主党内重量级人物又盘算是否游说前副总统戈尔（Al Gore）复出。戈尔曾经参与二○○○年大选，结果是赢了选票，输掉宝座，总统之位由小布殊坐上了。戈尔随后挥别政坛，换一条跑道投入环保事业，赢得诺贝尔和平奖。以人气而论，戈尔仍拥有一定的叫座力。

没错，戈尔的发言人已经否认相关传闻，声称他从未想过要参与明年的总统大选，可是套用一句老话，空穴来风，未必无因；更何况，政治人物口里即使说N年也不参选，往往跟日后的事实不符。可以预见，民主党暗涌起伏，假如共和党的候选人最终是特朗普，剧力万钧矣。

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