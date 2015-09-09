《汇市简讯》澳元/美元未对澳洲数据做出反应，市场关注风险资产反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳洲7月房屋融资增长0.3%，预估为增长0.8%
* 稍早公布的澳洲9月WESTPAC-MI消费者信心指数下滑5.6%至93.9
* 市场今日并未对澳洲数据做出反应，因焦点放在风险资产价格反弹上
* 随着亚洲股市上涨，澳元/美元涨0.38%，澳元/日圆涨0.5%
* 在风险资产遭遇抛售时，澳元受到沉重打击，因此在风险偏好回升时澳元即告上涨
* 澳元/美元升至10日移动均线切入位(0.7042美元)上方，为8月21日以来首见 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”