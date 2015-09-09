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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 09:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元未对澳洲数据做出反应，市场关注风险资产反弹

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* 澳洲7月房屋融资增长0.3%，预估为增长0.8%

* 稍早公布的澳洲9月WESTPAC-MI消费者信心指数下滑5.6%至93.9

* 市场今日并未对澳洲数据做出反应，因焦点放在风险资产价格反弹上

* 随着亚洲股市上涨，澳元/美元涨0.38%，澳元/日圆涨0.5%

* 在风险资产遭遇抛售时，澳元受到沉重打击，因此在风险偏好回升时澳元即告上涨

* 澳元/美元升至10日移动均线切入位(0.7042美元)上方，为8月21日以来首见 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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