港报社评：职场两极化，雇员要知变求变--经济日报9月9日

有人力资源顾问公司昨发表第四季就业展望调查，显示本港整体招聘意慾与去年同期大致相若，惟不同行业却呈冰火两重天，如批发及零售业招聘意慾跌至5年最差；高增值行业如金融业招聘续旺，服务业更因资讯科技人才需求上升，成招聘意慾最高行业。出现此现象，实不令人意外。

对批发与零售业而言，本港整体旅客人数已连跌两月、零售销货总值更已连续五个月收缩，且港元随美元续强更挫损旅业竞争力，本港旅业自如雪上加霜，零售业雇主对人力资源势管控更紧。

金融业招聘意慾仍火热，相信因本港的资产管理以至人民币业务需求仍大，业界需增聘专才应付日增的需求；至于资讯科技业更求才若渴，凸显各行各业正处变革期，如由传统销售渠道逐步向互联网转型，职场对资讯科技专才的需求自有增无减，此亦是香港作为知识型经济体的必然现象。

在职场一冷一热的格局下，零售业招聘转冷，但金融、资讯科技等招聘仍旺，两者互相抵销，本港整体失业率相信未必会明显上升，惟职场贫者愈贫、富者愈富现象恐加剧，零售业雇员要保饭碗压力势增。

此因内地经济减速，访港内地客消费「豪气」难再，短期内难以逆转；且美国很可能在今年底前加息，港元在联滙制度下将更强势，势续削弱旅客访港诱因，对零售业的冲击将有增无减。

惟更大难题是，零售业雇员即使愿转型，转投金融、资讯科技等招聘续旺的高增值行业，却欠缺所需的专门技术与经验，要转身难度极高。

故零售业雇员要必须知变，有心理准备迎接更大逆风，在难望大幅加薪、大赚花红之外，更可能要面临汰弱留强的挑战，零售业雇员须在正陷收缩的零售业中，设法续保高销售业绩，又或助企业转型，由主攻旅客转为深耕本地市场，以实绩保住饭碗。

惟更积极的，始终是设法自我增值，转型求变，尤其初出茅庐的零售业雇员，应设法吸收新知识，如更主动学习网上销售流程、物流配送过程等有发展空间的新领域，以便在零售业不同岗位灵活走位；有条件的更应积极进修，配合本港经济转型的趋势，掌握金融或资讯科技业等技能，才能趋利避害，更上层楼。

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