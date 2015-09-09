台湾汇市：台币实质价位走升，亚股和亚币劲扬推升风险胃纳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月9日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘走升。随着亚洲股市强弹，亚币全面回升，风险偏好上扬，银行间减少美元多单；而外资盘初汇入，也令台币盘中升至三日高位。
汇银人士指出，台股随亚洲股市大幅反弹，盘中升幅逾2%。亚币方面的韩元也升了不少，银行间原来看好美元行情，持有不少美元多单则是丢出，推升台币上扬。只不过，下周还有美国的议息会议，预料台币兑美元短期内恐难升破32.500的关卡。
〞下礼拜还有FOMC(开会)呢，大家在激动什么?〞一位小型外商银交易员说。
美国联邦储备理事会下周16-17日将召开议息会议，全球金融市场紧盯美国是否升息。
他们并指出，上日尾盘央行进场促贬台币，使台币收盘跌破33整数关卡。今日盘中台币升幅看似颇大、达4角以上，不过相距上日尾盘约在32.660附近的水位，并不算太强劲。
台币早盘实质交易区间落在32.530-32.598；上日交易区间在32.680-32.910。
本地时间10:12，台股 升2.77%。同时间韩元兑美元 报1,192，上日收报1,200.9；至于中国人民币兑美元 报6.3669元，上日收报6.3672元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价略有扩大 ；一个月美元/台币远汇 报32.490/32.530，上日收在32.500。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.500-32.600
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”