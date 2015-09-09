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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 10:18 BJT

台湾汇市：台币实质价位走升，亚股和亚币劲扬推升风险胃纳

路透台北9月9日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘走升。随着亚洲股市强弹，亚币全面回升，风险偏好上扬，银行间减少美元多单；而外资盘初汇入，也令台币盘中升至三日高位。

汇银人士指出，台股随亚洲股市大幅反弹，盘中升幅逾2%。亚币方面的韩元也升了不少，银行间原来看好美元行情，持有不少美元多单则是丢出，推升台币上扬。只不过，下周还有美国的议息会议，预料台币兑美元短期内恐难升破32.500的关卡。

〞下礼拜还有FOMC(开会)呢，大家在激动什么?〞一位小型外商银交易员说。

美国联邦储备理事会下周16-17日将召开议息会议，全球金融市场紧盯美国是否升息。

他们并指出，上日尾盘央行进场促贬台币，使台币收盘跌破33整数关卡。今日盘中台币升幅看似颇大、达4角以上，不过相距上日尾盘约在32.660附近的水位，并不算太强劲。

台币早盘实质交易区间落在32.530-32.598；上日交易区间在32.680-32.910。

本地时间10:12，台股 升2.77%。同时间韩元兑美元 报1,192，上日收报1,200.9；至于中国人民币兑美元 报6.3669元，上日收报6.3672元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价略有扩大 ；一个月美元/台币远汇 报32.490/32.530，上日收在32.500。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.500-32.600

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--台湾股市：盘初涨逾2%至三周新高，因美股大涨带动亚股齐扬 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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