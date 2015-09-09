台湾汇市：台币实质价位走升，亚股和亚币劲扬推升风险胃纳

汇银人士指出，台股随亚洲股市大幅反弹，盘中升幅逾2%。亚币方面的韩元也升了不少，银行间原来看好美元行情，持有不少美元多单则是丢出，推升台币上扬。只不过，下周还有美国的议息会议，预料台币兑美元短期内恐难升破32.500的关卡。