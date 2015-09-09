日本股市：欧美股市提振日经指数早盘涨5%，或创2011年3月来最大涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
如果能守住涨幅，日经指数有望创下2011年3月16日以来的最大单日涨幅。
“昨天的抛盘太过了，”三井住友信托银行的资深投资经理Masashi Oda说。“一些(短线)投资者似乎在顺势做波段交易。”
有交易员称，日本市场将保持较大波动，因为它是亚洲时段流动性最高的市场。如果中国股市下跌，投资者会转而买卖日股对冲中国股市的跌势。
东证股价指数(TOPIX) 的33个分类指数全部上涨。
券商类股跳涨，野村控股 涨5.9%，大和证券 涨5%。
出口商类股也上扬。丰田汽车 涨3.9%，本田汽车 涨3.4%。
但东芝 挫跌4.4%至322.3日圆，创2012年12月以来最低，此前中信里昂证券将东芝投资评级从“买入”调降至“卖出”，并降低了对其每股盈余和获利的预估。该券商认为东芝的能源、个人电脑和电视业务对其构成挑战。
东证股价指数涨3.9%，至1,472.64点。JPX-日经400指数 涨4.1%至13,223.36点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”