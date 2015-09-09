全球金融：企业上市数量减少，导致上半年投行营收下降--研究

路透伦敦9月8日 - 英国行业分析机构Coalition周二表示，2015年上半年全球十大投行的投资银行业务营收下降3%，因股权和债券资本市场的营收减少10%。

虽然上半年企业并购业务营收同比增长23%，但不足以抵消企业上市和杠杆融资交易数量减少所导致的营收下降。

Coalition在其Coalition指数报告中称，今年上半年全球十大银行的投资银行业务营收为205亿美元，上年同期为211亿美元；这些银行包括摩根士丹利 、美银美林 和瑞士信贷 等。

该报告称，尽管债券资本市场中投资级公司债发行情况改善，但杠杆融资活动较疲弱。

股权资本市场中首次公开发行(IPO)减少，但后续发行活动有所改善。美洲市场表现优于欧洲、中东、非洲和亚太地区。

Coalition称，因担心中国经济放缓而引发的市场动荡，可能进一步压制私募股权基金和企业的上市意愿。

企业并购活动增加“是受寻求增长及新机会的战略并购带动，”该报告补充称，“金融和医疗保健领域情况最好。”

瑞士保险企业苏黎士保险 上月对英国同业RSA 提出56亿英镑的收购要约。

医疗保健行业中，艾伯维(AbbVie) 以210亿美元收购了Pharmacyclics，辉瑞 则向Hospira提出了170亿美元的收购要约。(完)