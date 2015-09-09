中国股市：沪综指早盘收涨1.7%，政策利好效应叠加推动大盘反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月9日 - 中国股市沪综指周三早盘收升1.7%。分析师指出，此前大盘在连续下跌后本身存在技术性反弹的要求，昨日大盘尾市上涨预示了短线反弹行情的启动，而近日监管层连续出台多项措施稳定股市，政策叠加的效应滞后显现，推动个股全面普涨。
早盘收市时，沪综指 报3,224.116点，涨53.664点或1.69%。上海A股半日成交2,328亿元人民币，上日全天为2,634亿元，并创近七个月新低。
“市场此前跌了较多，确实需要一个反弹，再加上政策利好叠加效应的滞后体现，这是大盘上涨的两个原因。”华泰证券分析师周林表示。
不过他亦指出，大盘反弹的持续性还需观察。近阶段各券商正全面清理场外配资盘，尚不清楚这次清理对大盘到底产生多大压力，但抛压肯定会存在，关键看多头有没有信心接过来。
在周二中国A股大涨2.9%后，隔夜欧美股市均出现大涨，美股大涨逾2%，并进一步转导至周三的亚洲股市，日经指数 早盘反弹5%，恒生指数 涨3%。
个股出现普涨，不过中小盘股涨幅居前。沪深300指数 早盘收升1.69%，创业板指数P 涨3.49%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”