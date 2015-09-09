企业并购：Mylan称9月14日开始将向Perrigo股东直接提出收购

路透纽约9月8日 - 目前正在设法收购Perrigo Pharmaceuticals 的非专利药生产商Mylan Inc 周二表示，该公司自9月14日开始将直接面对Perrigo的投资者，该公司欲以270亿美元现金加股票收购这些投资者手中的股票。

Mylan将以75美元现金加2.3股Mylan股票换取每股Perrigo股票，价格相当于每股187美元。

Mylan 4月份时宣布希望能收购Perrigo，但Perrigo拒绝了其提议，理由是出价过低，以及Perrigo独立运作会表现更好。Mylan已在推进此事，当前有望通过以上举措取得Perrigo控制权。

Perrigo总部在爱尔兰，当地的收购规定允许前述操作。

投资者一直对于完成以上交易并无把握，但当上月末Mylan股东投票赞成继续开展这项收购案之后，该交易完成的可能性上升。该公司要掌控Perrigo董事会需要通过以上收购要约取得略超过50%的股份。

Mylan周二收盘上涨1.39%至48.72美元，Perrigo涨1.03%至180.65美元。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)