企业并购：Mylan称9月14日开始将向Perrigo股东直接提出收购

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月8日 - 目前正在设法收购Perrigo Pharmaceuticals 的非专利药生产商Mylan Inc 周二表示，该公司自9月14日开始将直接面对Perrigo的投资者，该公司欲以270亿美元现金加股票收购这些投资者手中的股票。
Mylan将以75美元现金加2.3股Mylan股票换取每股Perrigo股票，价格相当于每股187美元。
Mylan 4月份时宣布希望能收购Perrigo，但Perrigo拒绝了其提议，理由是出价过低，以及Perrigo独立运作会表现更好。Mylan已在推进此事，当前有望通过以上举措取得Perrigo控制权。
Perrigo总部在爱尔兰，当地的收购规定允许前述操作。
投资者一直对于完成以上交易并无把握，但当上月末Mylan股东投票赞成继续开展这项收购案之后，该交易完成的可能性上升。该公司要掌控Perrigo董事会需要通过以上收购要约取得略超过50%的股份。
Mylan周二收盘上涨1.39%至48.72美元，Perrigo涨1.03%至180.65美元。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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