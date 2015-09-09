美国金融：美国检方指控前野村交易员谎报抵押债券价格，欺瞒投资者

路透9月8日 - 美国检方周二指控三名前野村控股 交易员，在金融危机后谎报抵押贷款债券价格，从而误导了投资者。

在向康乃狄格州纽黑文联邦法院提交的起诉书中，检方指控Ross Shapiro、Michael Gramins和Tyler Peters的罪名包括证券和电信欺诈。这三名交易员自2009年供职野村证券。

“起诉书指控，这三名被告在过去几年中违反了联邦法，屡次通过对野村的客户撒谎取得丰厚获利，”康乃狄格州联邦检察官Deirdre Daly在声明中说。

Shapiro、Gramins和Peters料将在周四被传讯，三人的律师暗示，他们届时不会认罪。野村未予置评。