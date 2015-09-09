台湾债市：10年指标券殖利率创逾三周新高，股市大涨引发多方停损

路透台北9月9日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周三早盘劲升，创10年券逾三周新高。交易员称，受台股强劲反弹，资金移转效应影响，引爆多单停损出场，带动殖利率一路冲高，惟料弹至1.2%附近可望吸引长线买盘进场。

他们表示，台股大涨吸引资金由债转股，促使早盘殖利率劲扬，进一步引爆昨天得标者进场停损，推升殖利率突破1.2%。

〞殖利率弹太快了，这波做多的人手上部位都赔钱。〞一位证券商交易员说。

一大型公股银行主管表示，短线观察重点在大陆股市能否续弹，进而带动欧美股市续涨；若陆股持续走稳，包括台股和全球股市均可望跟着持稳。在殖利率已跌到相对低档之际，倘若全球股市走扬，对债市后市较不利。

台湾央行周二受财政部委托标售的10年期公债104/12得标利率为1.168%，高于市场预估的1.12-1.15%区间，发行金额为350亿台币。

本地时间10:42，104/12期殖利率升4.68基点至1.2088%，盘中最高升至1.2095%，创10年券逾三周盘中新高，前高为8月14日的1.2390%。台湾股市加权指数 则大涨2.93%。

交易商预估今日104/12期公债的殖利率区间在1.165-1.21%。

美国公债收益率周二上涨，因投资人为下周美联储(FED)可能在近十年来首次升息作准备，且美国财政部本周标售580亿美元新债。

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