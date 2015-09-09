香港热股：酷派集团盘中曾挫近两成，被奇虎360要求购回合资业务权益

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月9日 - 中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司 周三复牌盘中一度挫近两成，因被奇虎360 要求购回价值14.85亿美元的合资业务权益。
酷派一度低探1.15港元的两个月低位。香港时间10:43，跌16.2%，报1.19港元；大市恒生指数 则升2.4%。
该公司周二晚间的公告称，接获奇虎360的通知行使股东协议下不竞争认沽期权，要求酷派购回Coolpad E-Commerce990股或49.5%的股份，应付总代价为14.85亿美元，即每股75万美元公平市值的两倍。
酷派表示，“本公司认为上述指称毫无根据，并已委聘律师就函件向本公司提供意见。本公司将就相关指称积极进行抗辩。”
据本地传媒报导，酷派与奇虎360合作短短半年便关系决裂，与酷派突然引入乐视为第二大股东有关。
酷派控股股东Data Dreamland（即公司主席郭德英家族企业）上月完成向Leview Mobile HK Limited出售酷派约7.8亿股股份，代价为每股3.508港元。本地传媒指Leview为乐视旗下公司。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”