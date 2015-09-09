香港热股：酷派集团盘中曾挫近两成，被奇虎360要求购回合资业务权益

路透香港9月9日 - 中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司 周三复牌盘中一度挫近两成，因被奇虎360 要求购回价值14.85亿美元的合资业务权益。

酷派一度低探1.15港元的两个月低位。香港时间10:43，跌16.2%，报1.19港元；大市恒生指数 则升2.4%。

该公司周二晚间的公告称，接获奇虎360的通知行使股东协议下不竞争认沽期权，要求酷派购回Coolpad E-Commerce990股或49.5%的股份，应付总代价为14.85亿美元，即每股75万美元公平市值的两倍。

酷派表示，“本公司认为上述指称毫无根据，并已委聘律师就函件向本公司提供意见。本公司将就相关指称积极进行抗辩。”

据本地传媒报导，酷派与奇虎360合作短短半年便关系决裂，与酷派突然引入乐视为第二大股东有关。

酷派控股股东Data Dreamland（即公司主席郭德英家族企业）上月完成向Leview Mobile HK Limited出售酷派约7.8亿股股份，代价为每股3.508港元。本地传媒指Leview为乐视旗下公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)