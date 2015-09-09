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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 10:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小跌，受风险资产反弹影响

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* 全球股市继续反弹，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨2.3%

* 欧元/美元略微承压， 因市场出脱欧元/澳元多仓

* 欧元/澳元较纽约收盘价跌6.7%，欧元/美元跌0.17%

* 受欧元/日圆需求支撑，欧元/美元相对持稳

* 欧元/美元小时图支撑位在1.1150美元，若跌破则下看1.1120 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)

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