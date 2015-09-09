日本政经：安倍晋三连任后料将保留内阁关键人员--日经新闻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月9日 - 日本经济新闻周三引述政府高级官员的言论报导称，日本首相安倍晋三在下个月重组内阁时，料将对那些涉及经济重振工作的重要成员职位维持不变。
安倍周二罕见赢得自民党内部竞选，连任党魁，并因此继续担任首相。他承诺将聚焦于提振日本经济。
报导称，安倍计划本月出访美国，参加联合国大会。预计在10月2日返回日本以前，他都不会对内阁成员和自民党高级职务做出任何调整。
财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明和内阁官房长官菅义伟预计将保留原有职务。如果跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)能够在本月底以前达成，那么甘利明还可能再担任另一个重要职务。
其它媒体报导，安倍的潜在竞争对手，主管经济促进工作的大臣石破茂料也将留任。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”