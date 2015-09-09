日本政经：安倍晋三连任后料将保留内阁关键人员--日经新闻

路透东京9月9日 - 日本经济新闻周三引述政府高级官员的言论报导称，日本首相安倍晋三在下个月重组内阁时，料将对那些涉及经济重振工作的重要成员职位维持不变。

安倍周二罕见赢得自民党内部竞选，连任党魁，并因此继续担任首相。他承诺将聚焦于提振日本经济。

报导称，安倍计划本月出访美国，参加联合国大会。预计在10月2日返回日本以前，他都不会对内阁成员和自民党高级职务做出任何调整。

财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明和内阁官房长官菅义伟预计将保留原有职务。如果跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)能够在本月底以前达成，那么甘利明还可能再担任另一个重要职务。

其它媒体报导，安倍的潜在竞争对手，主管经济促进工作的大臣石破茂料也将留任。（完）