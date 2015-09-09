《全球市场》亚股受欧美股市涨势所提振，日股涨幅超过5%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但美元/日圆 上涨约0.5%，至120.25日圆，因市场人气改善令避险货币日圆的吸引力有所稍减。
欧元/日圆 亦上扬，小涨0.3%至134.56日圆。
原油期货在低位持稳，因全球供应过剩的疑虑犹存。
美国原油 涨0.2%，至每桶46.15美元，美国石油协会(API)将于当日稍晚公布每周库存数据。
布兰特原油 上涨0.4%至每桶49.74美元，该期约上日因德国经济数据强劲跳升4%。(完) (编译 孙国玉/高琦/刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/王兴亚/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”