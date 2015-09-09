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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 11:13 BJT

《全球市场》亚股受欧美股市涨势所提振，日股涨幅超过5%

但美元/日圆 上涨约0.5%，至120.25日圆，因市场人气改善令避险货币日圆的吸引力有所稍减。

欧元/日圆 亦上扬，小涨0.3%至134.56日圆。

原油期货在低位持稳，因全球供应过剩的疑虑犹存。

美国原油 涨0.2%，至每桶46.15美元，美国石油协会(API)将于当日稍晚公布每周库存数据。

布兰特原油 上涨0.4%至每桶49.74美元，该期约上日因德国经济数据强劲跳升4%。(完) (编译 孙国玉/高琦/刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/王兴亚/于春红)

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