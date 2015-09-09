企业并购：复星国际与葡萄牙央行就收购Novo Banco展开谈判--发言人

路透里斯本9月8日 - 复星国际 一位发言人周二称，公司已就收购Novo Banco一事与葡萄牙央行展开独家谈判。

“复星在与央行就Novo Banco进行谈判，但将不再进一步置评。”复星位于里斯本的发言人说。

该位发言人还表示，关于复星有兴趣收购西班牙对外银行(BBVA)在葡萄牙业务的新闻报导是“完全不实的”。

上周消息人士对路透说，葡萄牙央行未能与原先属意的买家中国安邦保险集团达成协议之后，转向复星国际商谈出售Novo Banco。

葡萄牙央行尚未对谁有意收购Novo Banco置评。(完)