企业并购：复星国际与葡萄牙央行就收购Novo Banco展开谈判--发言人

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透里斯本9月8日 - 复星国际 一位发言人周二称，公司已就收购Novo Banco一事与葡萄牙央行展开独家谈判。
“复星在与央行就Novo Banco进行谈判，但将不再进一步置评。”复星位于里斯本的发言人说。
该位发言人还表示，关于复星有兴趣收购西班牙对外银行(BBVA)在葡萄牙业务的新闻报导是“完全不实的”。
上周消息人士对路透说，葡萄牙央行未能与原先属意的买家中国安邦保险集团达成协议之后，转向复星国际商谈出售Novo Banco。
葡萄牙央行尚未对谁有意收购Novo Banco置评。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”