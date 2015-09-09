美国数据：9月4日止当周抵押贷款申请减少，因利率上升--MBA

路透纽约9月9日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，9月4日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降6.2%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降9.9%；购房贷款申请指数则下滑0.9%。

美国抵押贷款数据图表：link.reuters.com/guv37s

当周30年期固息抵押贷款利率水平为4.10%，较前一周的4.08%上升2个基点。