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债券 | 2015年 9月 9日 星期三 19:00 BJT

美国数据：9月4日止当周抵押贷款申请减少，因利率上升--MBA

路透纽约9月9日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，9月4日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降6.2%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降9.9%；购房贷款申请指数则下滑0.9%。

美国抵押贷款数据图表：link.reuters.com/guv37s

当周30年期固息抵押贷款利率水平为4.10%，较前一周的4.08%上升2个基点。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)

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