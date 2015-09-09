更正-路透基点：永利澳门28亿美元贷款获得多家银行的参贷承诺

(更正：因英文原文有误，从第二段的参贷银行名单中去除“法国农业信贷银行”)

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，赌场运营商--永利澳门有限公司自行安排的28亿美元六年期贷款已获多家现有参贷银行的承诺。

这些银行包括法国巴黎银行、中国银行澳门分行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、星展银行、工银澳门和大丰银行。

消息人士称，贷款协议料在10月初签署。

一位消息人士称，这笔贷款是对2012年7月签署的23亿美元贷款的展期，并附加5亿美元新贷款。该贷款的最高综合收益约为200个基点。

新贷的5亿美元将用于一般企业用途。

永利澳门2012年7月签署的贷款，由15.5亿美元五年期循环信贷及7.5亿美元六年期定期贷款所组成。

两部分贷款头两个季度的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，之后利率视杠杆比率而定：杠杆比率在4.5倍或更高，利率为Libor加码250个基点；杠杆比率在4.0-4.5倍，利率为Libor加码225个基点；杠杆比率在3-4倍，利率为Libor加码200个基点；杠杆比率在3倍以下，利率为Libor加码175个基点。

这笔贷款的最初规模为15亿美元，有16家银行参与联贷。