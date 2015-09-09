《全球汇市》股市大涨提振美元上扬，央行会议前聚焦加元与新西兰元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新西兰央行周四料降息至2.75%，关注焦点现为央行措辞。
“央行的预期和措辞或将暗示，该行会再降息一次。对于指标利率最终将降至多低的水平，西太平洋银行的预估仍低于普遍预期，”西太平洋银行的资深外汇策略师Sean Callow说。
加元兑美元 小涨0.2%，至1.3181加元，隔夜曾上涨0.8%，因油价在全球股市反弹的支撑下大幅上涨。油价大跌导致加元在上月跌至11年低点1.3353加元。
新西兰元兑美元 涨0.7%至0.6389美元，隔夜曾上涨逾1%。新西兰元在8月底曾跌至六年低点0.6200美元。
欧元兑美元 小跌0.2%，报1.1177美元，本周在1.1230-1.1122美元之间窄幅波动。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1173 1.1199 -0.23 -7.64 1.2097
美元/日圆 120.34 119.78 0.47 0.74 119.68
欧元/日圆 134.46 134.14 0.24 -7.41 144.78
美元/瑞郎 0.9796 0.9784 0.12 -1.46 0.9941
英镑/美元 1.5396 1.5395 0.01 -1.14 1.5573
美元/加元 1.3180 1.3204 -0.18 13.44 1.1618
澳元/美元 0.7049 0.7014 0.50 -13.70 0.8168
新西兰元/美元 0.6378 0.6342 0.57 -18.20 0.7797
澳元/日圆 84.830 84.010 0.98 -13.20 97.750
新西兰元/日圆 76.750 75.960 1.04 -17.91 93.310
英镑/日圆 185.28 184.40 0.48 -0.30 186.38
澳元/新西兰元 1.1042 1.1046 -0.04 5.47 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉/刘秀红/陈宗琦；审校 王丽鑫/蔡美珍/龚芳/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”