《全球汇市》股市大涨提振美元上扬，央行会议前聚焦加元与新西兰元

新西兰央行周四料降息至2.75%，关注焦点现为央行措辞。

“央行的预期和措辞或将暗示，该行会再降息一次。对于指标利率最终将降至多低的水平，西太平洋银行的预估仍低于普遍预期，”西太平洋银行的资深外汇策略师Sean Callow说。

加元兑美元 小涨0.2%，至1.3181加元，隔夜曾上涨0.8%，因油价在全球股市反弹的支撑下大幅上涨。油价大跌导致加元在上月跌至11年低点1.3353加元。

新西兰元兑美元 涨0.7%至0.6389美元，隔夜曾上涨逾1%。新西兰元在8月底曾跌至六年低点0.6200美元。

欧元兑美元 小跌0.2%，报1.1177美元，本周在1.1230-1.1122美元之间窄幅波动。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1173 1.1199 -0.23 -7.64 1.2097

美元/日圆 120.34 119.78 0.47 0.74 119.68

欧元/日圆 134.46 134.14 0.24 -7.41 144.78

美元/瑞郎 0.9796 0.9784 0.12 -1.46 0.9941

英镑/美元 1.5396 1.5395 0.01 -1.14 1.5573

美元/加元 1.3180 1.3204 -0.18 13.44 1.1618

澳元/美元 0.7049 0.7014 0.50 -13.70 0.8168

新西兰元/美元 0.6378 0.6342 0.57 -18.20 0.7797

澳元/日圆 84.830 84.010 0.98 -13.20 97.750

新西兰元/日圆 76.750 75.960 1.04 -17.91 93.310

英镑/日圆 185.28 184.40 0.48 -0.30 186.38

澳元/新西兰元 1.1042 1.1046 -0.04 5.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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