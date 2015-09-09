中国货币市场：主要回购利率小幅下行，资金重回宽裕但仍看汇市动向

路透上海9月9日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率 小幅下行。资金面延续周一午后以来的转暖势头，短期重回充裕局面，此前央行逆回购、SLO(短期流动性调节工具)以及降准等连番输血动作显效；不过后续流动性能否保持宽松，仍要看汇市动向。

交易员指出，8月人民币贬值导致外汇储备剧降，令资金面承受很大压力。而目前贬值预期犹存，央行干预暂仍难退场，并继续对人民币流动性施压；不过央行维稳资金面的决心应较为坚定，若资金出现波动会随时施以援手。

“挺宽松的，跟昨天差不多，大行基本都有出，股份制（银行）出钱也挺积极的。”华东一银行交易员称。

她并表示，尽管流动性压力暂时缓解，但由于人民币贬值压力仍未消，未来资金受冲击的隐患还在，“外汇储备压力一直这么大，不过流动性（央行）肯定也是要保的。”

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。

上海一银行交易员谈到，由于资金已转松，加上没有逆回购到期，央行明日公开市场投放量料将明显下降。

上述华东的银行交易员则认为，明日逆回购操作肯定会缩量，不过考虑到市场情绪刚刚恢复，可能仍会保持一定规模的单日净投放。

央行公开市场周二进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模与上周同期相同，中标利率继续持平于2.35%。据路透统计，公开市场本周有1,500亿元逆回购到期，全部在周二到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8622 1.8680 -0.58

七天 2.3697 2.4061 -3.64

14天 2.5374 2.5723 -3.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4950 1.7750 -28.00

七天 1.6500 1.6200 +3.00

14天 1.8300 1.6100 +22.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8600 1.8700 -1.00

七天 2.3800 2.4100 -3.00

14天 2.5700 2.6000 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.8960 1.8970 -0.10

七天 2.3980 2.4020 -0.40

三个月 3.0920 3.0950 -0.30