中港证券：沪港通北向A股交易半日录得净流出，外资趁好沽货获利

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月9日 - 沪港通北向A股交易（沪股通）周三早盘再度录得净流出，反映外资趁股市造好沽货获利。
沪股通 半日总成交金额为56.55亿元人民币，其中卖出40.88亿元，明显多于买入的15.66亿元。每日额度余额154.5亿元，相当于130亿元额度的118%。
沪股通周一午盘尾段开始买盘涌现，周二净流入金额大幅增加，显示外资对股市反弹已有部署。
中国股市沪综指 周三早盘延续前一天涨势，盘中最多涨2.7%，然收市前半小时开始从高位掉头回落。
沪港通南向A股交易（港股通） 方面，早盘总成交金额16.1亿港元，其中买入及卖出分别为8.82亿港元及7.27亿港元。
大市恒生指数 今早最多涨逾3%，惟未能重返22,000点水平。恒生国企指数 亦涨逾4%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”