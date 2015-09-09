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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 12:20 BJT

中港证券：沪港通北向A股交易半日录得净流出，外资趁好沽货获利

路透香港9月9日 - 沪港通北向A股交易（沪股通）周三早盘再度录得净流出，反映外资趁股市造好沽货获利。

沪股通 半日总成交金额为56.55亿元人民币，其中卖出40.88亿元，明显多于买入的15.66亿元。每日额度余额154.5亿元，相当于130亿元额度的118%。

沪股通周一午盘尾段开始买盘涌现，周二净流入金额大幅增加，显示外资对股市反弹已有部署。

中国股市沪综指 周三早盘延续前一天涨势，盘中最多涨2.7%，然收市前半小时开始从高位掉头回落。

沪港通南向A股交易（港股通） 方面，早盘总成交金额16.1亿港元，其中买入及卖出分别为8.82亿港元及7.27亿港元。

大市恒生指数 今早最多涨逾3%，惟未能重返22,000点水平。恒生国企指数 亦涨逾4%。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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