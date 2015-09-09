台湾债市：指标券殖利率收盘创近一个月新高，因股市大涨短多出场

* 指标10年公债殖利率连三日收升，创近一个月新高 * 三股多方力量齐杀，成交量扩增至329亿台币 * 料明日104/12期主要区间在1.17-1.22% 路透台北9月9日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周三连 三日收升，创10年券近1个月收盘新高；交易员表示，在期前交易站在多方、短线做多者， 及昨日得标者等三股力量全面停损，加上台股大涨冲击下，促使殖利率收盘站稳在1.2%以上 。 他们指出，由于多方停损单全面出笼，盘中出现多杀多情况，成交量更是冲至329亿台 币大量，惟经济基本面依旧不佳，且市场存有月底央行将降息等期待，预估短线殖利率升至 1.20%已至短线满足点，并将吸引投资盘涌入，明天有机会回档修正。 〞今天的表现虽然是有点出乎预料，但只是反应利率超跌的局面。〞一位大型公股银行 主管说。 他表示，这波殖利率下跌至1.1%下方已是超跌，今天随着股市反弹殖利率顺势修正，惟 短线弹幅已大，料明天将陷入区间整理。 另一位银行交易员亦称，随着殖利率弹升，盘中开始吸引投资盘涌入，惟因卖压相当沉 重，加上台股大涨可能引发资金移转效应，使得买方接手踌躇。 104/12期殖利率收盘升4.25个基点，收在1.2045%；创10年券近一个月收盘新高，前高 为8月13日收在1.2321%。 台湾股市周三收涨3.57%创逾三周新高，加权股价指数 收涨3.57%，报8,286.92 点。 交易员预估，明日104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.17-1.22%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +4.25 1.2045% 1.168-1.2095% 329.00 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第 三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录； 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心 和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议。 30 104/11 没有成交 20 104/7 1.8700 10 104/5 1.2600 5 104/9 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)