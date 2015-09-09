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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 16:06 BJT

台湾债市：指标券殖利率收盘创近一个月新高，因股市大涨短多出场

* 指标10年公债殖利率连三日收升，创近一个月新高
    * 三股多方力量齐杀，成交量扩增至329亿台币
    * 料明日104/12期主要区间在1.17-1.22%

    路透台北9月9日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周三连
三日收升，创10年券近1个月收盘新高；交易员表示，在期前交易站在多方、短线做多者，
及昨日得标者等三股力量全面停损，加上台股大涨冲击下，促使殖利率收盘站稳在1.2%以上
。
    
    他们指出，由于多方停损单全面出笼，盘中出现多杀多情况，成交量更是冲至329亿台
币大量，惟经济基本面依旧不佳，且市场存有月底央行将降息等期待，预估短线殖利率升至
1.20%已至短线满足点，并将吸引投资盘涌入，明天有机会回档修正。
    
    〞今天的表现虽然是有点出乎预料，但只是反应利率超跌的局面。〞一位大型公股银行
主管说。
    
    他表示，这波殖利率下跌至1.1%下方已是超跌，今天随着股市反弹殖利率顺势修正，惟
短线弹幅已大，料明天将陷入区间整理。
    
    另一位银行交易员亦称，随着殖利率弹升，盘中开始吸引投资盘涌入，惟因卖压相当沉
重，加上台股大涨可能引发资金移转效应，使得买方接手踌躇。
    
    104/12期殖利率收盘升4.25个基点，收在1.2045%；创10年券近一个月收盘新高，前高
为8月13日收在1.2321%。
    
    台湾股市周三收涨3.57%创逾三周新高，加权股价指数 收涨3.57%，报8,286.92
点。 
  
    交易员预估，明日104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.17-1.22%。 
                             
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +4.25      1.2045%    1.168-1.2095%     329.00
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：
    
    9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第
三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录；
    
    9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心
和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议。

         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                        1.8700
         10       104/5                        1.2600
          5       104/9                      没有成交
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)

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