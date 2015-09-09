中国汇市：人民币早盘下跌与离岸价差收窄，监管从严央行入市压力降低

* 人民币早盘下跌，中间价则小升

* 监管从严央行入市干预压力下降

* 在岸与离岸价差收窄至800点子左右

路透上海9月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘下跌，中间价则小升。交易员表示，监管层一系列密集从严政策渐起效果，市场亦趋于冷静，央行入市干预压力下降；此时允许在岸人民币小幅回落，缩窄与离岸CNH价差，更利于缓解套利压力。

他们并指出，今日早盘人民币成交较昨日小幅萎缩，一方面购汇需求略有减少，另外两地价差已收窄至800点子左右，虽仍具备一定套利空间，但从严监管下套利难度明显加大。

“感觉市场已经有点稳定下来了，远期（购汇）已经被限制了，即期这边节奏基本在央行这边。”一外资行交易员表示。

监管层近日多举措维护汇率稳定，并紧急重申银行结售汇监管细则。路透获得文件显示，外管局上海分局要求，加强对短期多次向境外同一人或机构付汇等额5万美元的企业和个人的审核，并加强个人分拆和重复购付汇管理，建立“关注名单”。

中国央行周二称，近期要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善。

另外央行还指出，影响外汇储备规模变动因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外储投资资产的价格波动，同时由于美元作为外储的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外储规模的变化。

北京时间12:22，中国人民币兑美元 即期报6.3745，上日收报6.3672元。今日人民币兑美元中间价 报6.3632元，上日中间价为6.3639元。人民币兑美元即期成交量 为86亿美元，较上日半日110亿美元减少逾两成。

全球汇市方面，美元兑日圆周三上涨，受欧美股市上扬提振，全球冒险意愿有所恢复，也推动澳元和加元等商品货币走高。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3707。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6275元, 上日尾盘为6.645元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4561/6.457元, 上一交易日尾盘报6.4549元。