中国汇市：人民币早盘下跌与离岸价差收窄，监管从严央行入市压力降低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘下跌，中间价则小升
* 监管从严央行入市干预压力下降
* 在岸与离岸价差收窄至800点子左右
路透上海9月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘下跌，中间价则小升。交易员表示，监管层一系列密集从严政策渐起效果，市场亦趋于冷静，央行入市干预压力下降；此时允许在岸人民币小幅回落，缩窄与离岸CNH价差，更利于缓解套利压力。
他们并指出，今日早盘人民币成交较昨日小幅萎缩，一方面购汇需求略有减少，另外两地价差已收窄至800点子左右，虽仍具备一定套利空间，但从严监管下套利难度明显加大。
“感觉市场已经有点稳定下来了，远期（购汇）已经被限制了，即期这边节奏基本在央行这边。”一外资行交易员表示。
监管层近日多举措维护汇率稳定，并紧急重申银行结售汇监管细则。路透获得文件显示，外管局上海分局要求，加强对短期多次向境外同一人或机构付汇等额5万美元的企业和个人的审核，并加强个人分拆和重复购付汇管理，建立“关注名单”。
中国央行周二称，近期要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善。
另外央行还指出，影响外汇储备规模变动因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外储投资资产的价格波动，同时由于美元作为外储的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外储规模的变化。
北京时间12:22，中国人民币兑美元 即期报6.3745，上日收报6.3672元。今日人民币兑美元中间价 报6.3632元，上日中间价为6.3639元。人民币兑美元即期成交量 为86亿美元，较上日半日110亿美元减少逾两成。
全球汇市方面，美元兑日圆周三上涨，受欧美股市上扬提振，全球冒险意愿有所恢复，也推动澳元和加元等商品货币走高。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3707。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6275元, 上日尾盘为6.645元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4561/6.457元, 上一交易日尾盘报6.4549元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”