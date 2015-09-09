路透基点：四川路桥寻求67亿元人民币长期贷款

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，位于成都的四川路桥建设集团股份有限公司(简称四川路桥)，为贵州省的一个高速公路项目寻求67亿元人民币(11亿美元)长期融资。

中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行和工商银行担任该交易的牵头行。利率为中国央行指标利率的100%。

借款人为贵州江习古高速公路开发有限公司。母公司为贷款担保人。

这条高速公路从江津市经习水至古蔺县，全长81公里。项目采取建设-经营-转让(BOT)模式，预计成本为102亿元人民币，建设期为四年。