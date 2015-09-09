路透基点：四川路桥寻求67亿元人民币长期贷款

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，位于成都的四川路桥建设集团股份有限公司(简称四川路桥)，为贵州省的一个高速公路项目寻求67亿元人民币(11亿美元)长期融资。
中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行和工商银行担任该交易的牵头行。利率为中国央行指标利率的100%。
借款人为贵州江习古高速公路开发有限公司。母公司为贷款担保人。
这条高速公路从江津市经习水至古蔺县，全长81公里。项目采取建设-经营-转让(BOT)模式，预计成本为102亿元人民币，建设期为四年。
四川路桥上次在2013年1月为两个高速公路项目寻求70亿元人民币贷款。这两笔贷款的牵头行为中国银行四川分行，利率为中国央行指标利率的两倍。目前不清楚这笔交易是否已完成。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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