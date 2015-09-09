中国债市动态：10年续发国债受青睐但二级波动有限，短期情绪难脱谨慎

路透上海9月9日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅波动。交易员表示，现券早间收益率变化幅度多仅两个基点左右，而10年续发国债招标延续向好态势，对市场情绪虽有一定提振，但二级表现尚不明显。

他们并表示，目前资金面逐步改善以及宏观经济数据疲弱，债市向暖仍存支撑，但机构多待本周宏观经济数据提供进一步佐证。

“早上(收益率)变化不大，1.5bp左右的波动，一开始估计都等着国债结果，”上海一银行交易员表示，国债结果出来之后，倍数偏高，对二级有一点点提振，幅度不大。

财政部上午招标的300亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为3.3161%，低于此前3.34%的预测均值；边际中标收益率为3.3453%。投标倍数2.93倍，为今年以来国债较高认购水平。

对此，上海另一银行交易员表示，国债招标前市场预期的标位较高，多在3.35%附近，后来临近截标时，很多机构开始明显拉低标位了；目前尚难言市场配置需求整体恢复，可持续性仍有待观察。

“刚投完的10分钟(二级)买盘较盛，后来就又开始GVN了，” 他称，表明目前市场心态还是比较谨慎，等明日CPI等更多经济数据公布之后，估计会更明朗一些。

继昨日中国海关公布8月份贸易数据之后，明日(9月10日)国家统计局将公布8月份CPI、PPI等宏观经济数据。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8250%/3.8050%，上日尾盘为3.8050%/3.7975%。