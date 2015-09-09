路透基点：亚洲卫星2.4亿美元红利资本重组贷款吸引八家银行参与--TRLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的亚洲卫星控股有限公司2.4亿美元五年期红利资本重组贷款在有限银团阶段吸引八家银行参与。

以主办行身份承贷的银行有台湾银行、玉山商业银行、华南商业银行、瑞穗银行、台北富邦银行、东京之星银行、台新银行和元大商业银行。

牵头行兼簿记行国泰世华银行、中国信托商业银行、荷兰安智银行和兆丰国际商业银行在6月24日签订贷款，并在7月初发起有限银团。

贷款包括A部分2亿美元定期贷款和B部分4,000万美元循环贷款，预计将在9月底完成签约。

此贷款提供最高约272个基点的综合收益，起始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均贷款期限为4.5年。

贷款将用于亚洲卫星发放一项最多6亿美元的特殊中期红利。

据亚洲卫星6月24日的股票交易所文件显示，贷款由亚洲卫星全资子公司Asia Satellite Telecommunications Co Ltd和AsiaSat BVI Ltd提供担保。

此项2.4亿美元的红利资本重组贷款是凯雷集团购入亚洲卫星间接权益，及随后全面收购亚洲卫星的7.36亿美元债务融资的一部分。

凯雷首先将收购亚洲卫星大股东Bowenvale的49.5%权益。中信集团持有Bowenvale其余的50.50%权益。Bowenvale为中信集团与通用电气的合资公司，持有亚洲卫星的74.43%股权。

凯雷以债务融资4.96亿美元为一开始的购股及之后的强制性全面收购 筹资。这笔债务分为两部分，分别为2.96亿美元及2亿美元。