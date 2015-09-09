路透基点：民生金融租赁寻求修改境内再融资贷款的条款--TRLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，就在几周前才刚决定将三年期子弹式境内贷款规模从最初设定的2亿美元提高至2.5亿美元，民生金融租赁股份有限公司又改变了主意，目前寻求对这笔贷款的条件进行调整，包括降低贷款规模、缩短贷款期限和降低利率。

消息人士说，民生金融租赁现在考虑将贷款规模降至1.5亿美元以下，将贷款期限缩短为两年，并将利率调低至较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点。

该贷款最初确定的利率为Libor加码210个基点，贷款期限为三年，银行可获得的最高综合收益为240个基点。5月底启动一般银团的组建，在7月底结束时获得积极回复，共有14家银行参贷，瑞士信贷银行担任唯一牵头行兼簿记行。

贷款签署时间定在8月初。但在中国央行于8月11日意外安排人民币贬值后，该公司据说表现出犹豫退缩的态度。中国央行还在随后几周内降低了指标利率和银行存款准备金率。

消息人士称，这14家承诺参与民生金融租赁境内贷款的银行目前正在对调整后的条款进行审批。

这笔贷款将用于该公司2013年8月签署的首笔1.75亿美元两年期境内贷款再融资。

此外，民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司正在为2亿美元三年期子弹式境外贷款进行收尾。瑞士信贷银行和玉山商业银行担任牵头行兼簿记行，另有超过10家银行参贷，共承贷约2.5亿美元。这笔贷款的利率为Libor加码225个基点，最高综合收益为255个基点。